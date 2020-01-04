В Тольятти утонул мужчина
4 января 2020 11:44
57
В Тольятти 3 января спасателям Центра гражданской защиты пришлось отработать вызов по эвакуации погибшего человека из водоема. Его тело очевидцы заметили в поселке Тракторный СНТ «Вишенка-4» и сообщили о находке в полицию, пишет АиФ Самара.
«Спасатели извлекли тело мужчины из воды, которое находилось на расстоянии трех метров от берега и глубине 1,5 метров, и эвакуировали на крутой берег высотой 8 метров. Личность погибшего удалось установить сразу же, поскольку 44-летний мужчина пропал и разыскивался с 30 декабря», - сообщили руководитель Центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев.
Фото: Центр гражданской защиты Тольятти
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
31 декабря 2019 23:15
Теперь уход за зверями должен осуществлять человек с высшим ветеринарным образованием. Закон
619
31 декабря 2019 21:37
Ольгу Швецову задержали в середине декабря в процессе расследования дела банды Гагиева. Закон
570
30 декабря 2019 22:17
Возбуждено уголовное дело о нарушении закона о защите конкуренции. Закон
270
30 декабря 2019 14:18
Попытка оказалась неудачной — шантажиста задержали, и скоро будут судить. Закон
473
30 декабря 2019 10:40
Его долг перед ребенком составлял 160 тысяч рублей. Закон
193
29 декабря 2019 20:29
Задержаны двое граждан РФ. Закон
324
28 декабря 2019 20:38
В суде подсудимый вину свою признал полностью, принял меры по заглаживанию причиненного материального ущерба перед потерпевшей стороной. Закон
829
Происшествия
4 января 2020 12:03
Водитель в несколько раз задрал цену за доставку в пункт назначения. Происшествия
19
4 января 2020 11:44
Он пропал и разыскивался с 30 декабря. Происшествия
55
4 января 2020 11:12
Огонь распространился на площади 80 кв. м. Происшествия
72
Криминал
3 января 2020 11:52
Среди самых заметных случаев — перекладывание убытков от ДТП на невиновного человека. Криминал
347
31 декабря 2019 10:41
Инцидент произошел в коммунальной квартире. Криминал
284
30 декабря 2019 12:49
Он ночью украл спиртное. Криминал
289
Видео
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
653
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
281
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
904
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
892
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
478
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
1380
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
561
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
976
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1031
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1305
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2360
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2876
Мероприятия