В Тольятти полицейские нашли родственников женщины, страдающей расстройством памяти

97

Как сообщалось ранее, в полицию поступило сообщение о том, что 9 апреля в 07:40 около дома по адресу г. Тольятти, ул. 40 лет Победы 51 «А», обнаружена неустановленная женщина, которая страдает расстройством памяти и не могла сообщить о себе данные и адрес места жительства.Ориентировка с описанием внешности пенсионерки была направлена в тольяттинские отделы полиции, экипажам подразделений Росгвардии и организации правоохранительной направленности.Информация об установлении личности женщины была размещена в сети Интернет. Сотрудники полиции совместно с волонтерами организовали поквартирный обход прилегающей к месту обнаружения пенсионерки домов, проводили опрос граждан, показывая ее фотографию.В результате организованных мероприятий полицейские совместно с общественниками установили личность женщины и ее место жительства. В настоящее время пенсионерка передана родственникам, сообщает облМВД.