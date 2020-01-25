В Тольятти подростку продали алкоголь

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Сотрудники полиции г. Тольятти в магазине, расположенном на улице Мира, выявили факт продажи алкогольной продукции 16-летнему подростку.Полицейские установили, что ранее продавец уже привлекалась к административной ответственности по статье 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Женщина знала, что за повторное нарушение ей будет грозить уголовная ответственность.Было возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.