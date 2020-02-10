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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Сызранском районе произошло ДТП, двое погибли

10 февраля 2020 10:18
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В Сызранском районе произошло ДТП, двое погибли, пострадал ребенок
В лоб столкнулись иномарки Шкода и Фольксваген.

9 февраля дежурная смена спасателей Поисково-спасательного отряда города Сызрань были направлены на 903 км трассы М-5, где в районе п. Новые Озерки произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей — Шкода и Фольксваген.

В результате столкновения погибли водитель и пассажирка автомобиля Фольксваген. Также в результате аварии тяжёлые травмы получил ребёнок, который находился в салоне Фольксваген. Ребёнка передали врачам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации. Водитель и пассажир автомобиля Шкода получили серьёзные травмы и были госпитализированы в больницу.

Для деблокирования погибших спасатели использовали гидравлический инструмент.

В 16:25 аварийно-спасательные работы на месте ДТП были завершены, сообщает ПСС по Самарской области.
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