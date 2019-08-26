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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Сызранском карьере обнаружили труп

26 августа 2019 12:33
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В Сызранском карьере обнаружили труп
Тело погибшего мужчины извлекли из воды.

В карьере в Юго-Западном районе Сызрани утонул человек. Тело заметил рыбак, который с берега ловил рыбу. Мужчина сообщил о страшной находке в экстренные службы.

Сегодня, в десятом часу утра, тело мужчины было извлечено из воды. На вид погибшему 50-55 лет. Как передает с места происшествия корреспондент КТВ-ЛУЧ, судя по внешним признакам, мужчина погиб недавно.

Погибший одет в брюки и ботинки, без рубашки или футболки. Внешних признаков каких-либо травм на теле не замечено.

Сейчас на месте работает полиция, прибыли спасатели, скорая. Будет организована проверка по факту смерти мужчины, его личность предстоит опознать.
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