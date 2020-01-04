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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Сызрани тушили пожар в общежитии, эвакуировали 92 человека

4 января 2020 11:12
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В Сызрани тушили пожар в общежитии, эвакуировали 92 человека Огонь распространился на площади 80 кв. м.
Огонь распространился на площади 80 кв. м. 

В пятницу, 3 января в Сызрани загорелось 4-этажное общежитие. Сообщение о пожаре по адресу Ульяновское шоссе 29, поступило в 21.51. По прибытию подразделений к месту вызова установлено, что происходит горение комнат на 4 этаже, сообщает ГТРК Самара. В 22.12 был объявлен второй ранг вызова - огонь распространился на площади 80 кв. м. Погибших и пострадавших нет. В целях безопасности из здания было эвакуировано 92 человека. Частично жильцов эвакуировали при помощи автолесниц. В 22.30 объявлена ликвидация открытого горения. Полностью пожар был потушен в 22.57, сообщили в областном управлении МЧС.

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