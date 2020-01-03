В Сызрани из незаконного оборота изъяли 11 литров пива.

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Участковыми уполномоченными полиции выявлен факт незаконной реализации алкогольной продукции в одном из магазинов Сызранского района.Индивидуальный предприниматель реализовывал алкогольную продукцию без сопроводительных документов, которые подтверждают легальность оборота пенного напитка.В отношении жительницы города Сызрань 1968 года рождения составлен протокол об административном правонарушении. Из незаконного оборота сотрудники полиции изъяли 11 литров пива. В настоящее время собранный материал передан в Арбитражный суд Самарской области для принятия решения по существу, сообщает облМВД.