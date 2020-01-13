В Сызрани Тойота перевернулась в кювет, пострадали две пассажирки

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12 января молодой человек 1995 года рождения, управляя автомобилем «Тойота», двигался по ул. Красноярской со стороны ул. Гоголя в направлении ул. Декабристов. Не выбрал безопасную скорость движения и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадали две пассажирки автомобиля, они самостоятельно обратились в медицинское учреждение, сообщает облМВД.