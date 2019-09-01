В Ставропольском районе сотрудники ГИБДД задержали водителя с поддельными правами

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27 августа, в дневное время суток, сотрудники Госавтоинспекции на стационарном посту ДПС возле села Зеленовка в Ставропольском районе остановили автомобиль «УАЗ Патриот».Во время общения автовладелец предъявил сотрудникам полиции водительское удостоверение, которое вызвало у инспекторов сомнение в подлинности. Подозрительный документ изъяли и направили на экспертизу.По итогам исследования оказалось, что удостоверение поддельное. По данным полиции, злоумышленник 1984 года рождения проживает в Ямало-Ненецком автономном округе, не работает и ранее не судим.В настоящий момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.