В Самарском регионе раскрыто мошенничество с возмещением НДС

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50-летний бизнесмен совершил мошенничество с возмещением налога на добавленную стоимость в крупном размере и покушение на мошенничество в особо крупном размере.Как следует из материалов уголовного дела, генеральный директор одного из обществ с ограниченной ответственностью заключал с организациями, зарегистрированными на подставных лиц, фиктивные договора на покупку кабельного оборудования. Самарский бизнесмен подготовил подложные документы, по которым главный бухгалтер ООО, не подозревая о противоправных действиях своего руководителя, составляла налоговые декларации по контрагентам, у которых организация якобы приобретала товары во 2 и 3 квартале 2015 года.С целью возмещения НДС, самарский бизнесмен предоставил в налоговые органы декларации, содержащие заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных взаимоотношениях между организациями. По одной из налоговых деклараций ему возместили 240 тысяч рублей.Кроме того, мужчина используя фиктивные документы, попытался совершить мошенничество с возмещением налога на добавленную стоимость на сумму еще более 1 миллиона рублей. В ходе камеральной проверки, при изучении представленных документов, сотрудниками УФНС России по Самарской области было отказано мужчине в возмещении налога.Следователями изъято и проанализировано порядка 70 бухгалтерских документов, по которым установлено и допрошено более 30 свидетелей. Материалы уголовного дела насчитывают 30 томов.По результатам рассмотрения уголовного дела в суде, 50-летнего бизнесмена признали виновным. Мужчине назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на 4 года, с уплатой штрафа в доход государства, в размере 450 000 рублей. Приговор вступил в законную силу, сообщает облМВД.