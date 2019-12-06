В Самарской области проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Розыск»

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Сотрудники полиции на постоянной основе проводят работу по розыску скрывшихся от следствия, дознания и суда преступников, розыску без вести пропавших лиц и установлению личности неопознанных трупов, сообщает облМВД.При проведении оперативно-профилактического мероприятия «Розыск» участвовали сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции, ГИБДД.В результате комплекса мероприятий 25 и 28 ноября 2019 года сотрудники органов внутренних дел задержали 68 человек, находившихся в розыске за совершение различных преступлений (8 – за тяжкие и особо тяжкие преступления), из них 53 лица находились в федеральном розыске. У 7 лиц мера пресечения заочно избрана в виде заключения под стражу.Большое внимание во время проведения операции уделено поиску без вести пропавших. Сотрудники полиции установили место нахождение 39 человек, из них 16 - в течение трех суток после подачи заявления о безвестном отсутствии, и 23 лиц - находившихся в федеральном розыске. Установлены также личности 6 неопознанных трупов.Сотрудниками полиции разыскано 15 несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей или специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.