В Самарской области объявлен жёлтый уровень опасности

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По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» «Объявлен жёлтый уровень опасности. До конца дня 16.02.2020, ночью и утром 17.02.2020 местами по Самарской области сохранится туман при видимости 500 метров и менее».В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения:- в гололед и снегопад по возможности меньше пользуйтесь автомобилями, воздержитесь от поездок по городу;- держите дистанцию с запасом, избегайте резкого торможения, не превышайте скорость;- у перекрестков и пешеходных переходов обязательно помните, что пешеход может внезапно выйти на дорогу.Будьте внимательны и осторожны!