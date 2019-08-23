В Самаре транспортные полицейские подвели итоги операции "Дебитор"
23 августа 2019 10:20
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Мероприятия проводились сотрудниками Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте совместно с представителями территориальных подразделений ФСС'П России по Самарской области в период с 7 по 15 августа 2019 года
В 2019 году взыскаемость административных штрафов в Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте составила 65% (наложено 1 239 670 руб., взыскано 801 000 руб.).
За период проведения "Дебитор" наложено штрафов на общую сумму 44 310 рублей, взыскано 63 670 рублей.
В ходе операции составлено 29 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.25 КоАП РФ, направленные на рассмотрение мировым судьям по месту жительства правонарушителей. По результатам их рассмотрения на граждан наложены административные штрафы на сумму 27 000 руб., из которых взыскано 10 000 рублей. По 2 административным протоколам назначены обязательные работы по 20 часов.
09.08.2019 на железнодорожном вокзале Самара сотрудниками Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте и УФССП России по Самарской области проведено совместное профилактическое мероприятие "Узнай о своих долгах". Информацию о имеющихся задолженностях смогли узнать 14 человек. Выявлено 5 лиц, имеющих долги по кредитам.
Также сотрудниками Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте совместно с УФССП России по Самарской области в отношении гражданки 1979 года рождения, осуществляющую несанкционированную торговлю на железнодорожном вокзале станции Самара, составлено 7 административных протоколов. По результатам их рассмотрения наложены административные штрафы на сумму 7 000 рублей
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