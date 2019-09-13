В Самаре столкнулись два автобуса на ул. Самарской

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Вечером 12 сентября произошло ДТП по адресу: г.о. Самара, Ленинский р-н, ул. Самарская.К месту ДТП выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 4 человека личного состава и 1 единица техники.По прибытии на место установлено, что произошло столкновение двух маршрутных автобусов.В результате ДТП пострадали два человека, госпитализированы в ГБУЗ СГКБ №1 им. Н.И. ПироговаПроводились аварийно-спасательные работы.Причина ДТП устанавливается, сообщает облМЧС.