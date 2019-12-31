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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре ребенка ударило током от световой опоры во дворе

31 декабря 2019 13:50
129
В Самаре ребенка ударило током от световой опоры во дворе
Здоровью ребенка был причинен легкий вред.

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Промышленного района.

По данным правоохранителей, 28 августа примерно в 20:30 пятилетний мальчик прикоснулся к металлической световой опоре во дворе домов №№ 81 и 83 по ул. Георгия Димитрова и получил удар током.

Здоровью ребенка был причинен легкий вред.

Правоохранители посчитали, что инцидент произошел из-за некачественных услуг по обслуживанию электрооборудования.

Сейчас следствие продолжается, устанавливают обстоятельства произошедшего.
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