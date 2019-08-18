В Самаре на Аминева иномарка сбила пожилого мужчину
18 августа 2019 11:53
177
В столице региона недалеко от школы № 102 пожилой мужчина попал под колеса автомобиля.
—В 21:10 17 августа водитель 1997 года рождения ехал на «Тойота Камри» по улице Аминева со стороны Ново-Садовой к Московскому шоссе. И около дома № 16 сбил мужчину 1939 года рождения. Тот в момент ДТП переходил дорогу в неположенном месте, недалеко от пешеходного перехода, — пишет 63.RU.
Пенсионера доставили в больницу. Там ему диагностировали многочисленные травмы. По предварительным данным полиции, молодой человек за рулем иномарки был трезв. Обстоятельства произошедшего силовики выясняют.
Местные жители отметили, что пешеходы перебегают дорогу около Аминева, 16 постоянно.
—Недалеко оборудовали нормальный переход. Однако люди все равно бегут через проезжую часть именно в этом месте. А за взрослыми повторяют и дети, — посетовали жители ближайшего двора.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
16 августа 2019 22:36
Согласно новому закону, принятому весной 2019 года, подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. Закон
485
15 августа 2019 23:11
Чайки, живущие на свалке, могли стать причиной жесткой посадки лайнера A321, на борту которого были более 200 человек. Закон
304
15 августа 2019 20:29
Срок лишения свободы на всех участников ОПГ составляет более 50 лет. Закон
323
15 августа 2019 17:15
Два промышленных альпиниста 28 лет и 30 лет проводили работы на фасаде девятого этажа жилого дома. Это не понравилось 70-летнему местному жителю. Закон
346
13 августа 2019 21:23
Суд взялся за разбор поставок медоборудования, а бизнесмен отказался от услуг адвоката Паулова. Закон
393
13 августа 2019 20:59
В Мосгоризбиркоме сообщили, что зарегистрируют члена партии «Яблоко» на заседании 14 августа. Ранее окружная избирательная комиссия дважды отказывала ему.... Закон
328
13 августа 2019 17:03
Согласно законам республики, бывшему президенту Киргизии может грозить пожизненное заключение. Закон
349
Происшествия
18 августа 2019 16:30
Погибших и пострадавших нет. Происшествия
205
18 августа 2019 15:59
Незадолго до трагедии он отправил своему близкому другу сообщение, в котором рассказал о том, что собирается сделать. Происшествия
146
18 августа 2019 15:31
Погиб пилот. Происшествия
146
Криминал
18 августа 2019 11:35
Задержан безработный житель поселка Маяк. Криминал
176
18 августа 2019 10:31
Мужчине грозит лишение свободы сроком до десяти лет. Криминал
174
17 августа 2019 11:42
Ранее он уже был судим за совершение имущественного преступления. Криминал
392
Видео
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
459
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
1002
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
560
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
660
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
574
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
487
Фоторепортажи
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
569
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
382
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
554
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
912
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
884
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
830
Мероприятия