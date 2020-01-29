В Самаре машина врезалась в снежный вал, пострадала женщина-пешеход

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В Самаре мужчина 1972 года рождения, управляя автомобилем «Ауди», двигался по ул. Победы. В районе дома № 170, расположенного по ул. Победы, допустил наезд на женщину 1931 года рождения. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель не учел дорожные и метеорологические условия, вследствие чего не обеспечил постоянного контроля за движением транспортного средства и допустил наезд на препятствие – снежный вал, с последующим съездом с дороги. В результате ДТП пострадала женщина – пешеход, она была госпитализирована с травмой руки, сообщает облМВД.