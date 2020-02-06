В Самаре ищут мальчика 11 лет

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5 февраля текущего года в отдел полиции № 5 Управления МВД России по г. Самаре обратилась жительница Ленинского района 1991 года рождения с заявлением о том, что ее 11-ти летний сын 4 февраля ушел гулять из дома на ул. Маяковского, и до сих пор не вернулся. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что последний раз мальчика видели 4 февраля в 18:30 в районе торгового центра «Гудок».Приметы мальчика: на вид 11 лет, рост 130 см, худощавого телосложения, волосы прямые темно-русого цвета, глаза карего цвета.Был одет: куртка горнолыжная, дутая сине-голубого цвета с капюшоном, джинсы темно-синего цвета, сапоги черного цвета с красными шнурками.Документов и сотового телефона при себе не имеет.Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, просьба обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону ДЧ ОП №5 УМВД России по г. Самаре 8 (846) 332-02-02 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи), сообщает облМВД. Конфиденциальность гарантируется!