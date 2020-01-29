В Самаре главный инженер перед судом ответит за смерть человека на стройке

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Завершено расследование уголовного дела в отношении главного инженера по крановому хозяйству ОАО «Строй-Центр», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).Как сообщалось ранее, 24 октября 2018 года примерно в 11 часов 20 минут произошло падение башенного крана на территории строительной площадки, расположенной на проспекте Карла Маркса в Промышленном районе города Самары. При падении крана из кабины управления выпал крановщик – мужчина, 1984 года рождения, который получил телесные повреждение несовместимые с жизнью.В ходе расследования уголовного дела установлено, что обвиняемый не обеспечил должного надзора за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией подъемного сооружения, допустил к выполнению рабочих обязанностей машиниста башенного крана, который не прошел подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности в установленном порядке.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Промышленного района Самары, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.