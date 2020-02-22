Я нашел ошибку
Главные новости: 
Будьте внимательны и осторожны!
По Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее. На дорогах гололедица
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал учения США в Европе на случай российского ядерного удара.
Жириновский предложил провести учения на границе США и Мексики
Теперь родственники закопали могилу, а местный священник называет событие настоящим чудом.
На Украине пенсионерка ожила через десять часов после смерти
Сергей Шнуров заявил в субботу в эфире телепрограммы
Шнуров прокомментировал вступление в "Партию роста"
Два золотых рудника с примерно 3,5 тысячи тонн золотой руды обнаружены в округе Сонбхадра на востоке штата Уттар-Прадеш.
В Индии обнаружили более трех тысяч тонн золота, сообщили СМИ
От нашего региона лучшими признаны 65 проектов - они получат президентские гранты на сумму более 110 млн рублей.
Самарская область стала абсолютным лидером ПФО в первом конкурсе президентских грантов
В Тольятти на Волге заблудился ребёнок
В Тольятти на Волге заблудился ребёнок
В Октябрьске рыбак провалился под лёд
В Октябрьске рыбак провалился под лёд
сегодня  Суббота, 22 февраля, 19:52
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -2 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 22/02:
USD 64.3
0.56
EUR 69.42
0.65
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Октябрьске рыбак провалился под лёд

22 февраля 2020 13:32
142
В Октябрьске рыбак провалился под лёд
Ему понадобилась помощь спасателей.

Спасатели поисково-спасательного отряда города Октябрьск спасли рыбака, провалившегося под лёд.

В 10:48 от очевидцев поступило сообщение, что на Волге в районе Ж/Д моста нетрезвый мужчина оказался в воде. Дежурная смена спасателей незамедлительно вышли на помощь к пострадавшему.

С помощью зимних средств спасения мужчину извлекли из промоины на твёрдый лёд.

В 12:08 мужчину 1971 года рождения сопроводили к берегу, где передали сотрудникам полиции. От медицинской помощи рыбак отказался, сообщает ПСС по Самарской области.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Закон
21 февраля 2020  18:10
Мужчина проведёт в колонии четыре с половиной года, а его подруга — полтора.
Мать и отчима мальчика, которого ставили на гречку, приговорили к реальным срокам
Мужчина проведёт в колонии четыре с половиной года, а его подруга — полтора.  Закон
340
20 февраля 2020  22:49
Ее арестовали до 19 апреля текущего года.
Суд арестовал обвиняемую в получении взятки экс-помощницу Дворковича
Ее арестовали до 19 апреля текущего года.   Закон
293
20 февраля 2020  18:46
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.
В Самаре заключен под стражу мужчина, подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью семейной паре
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.  Закон
340
20 февраля 2020  18:23
Гражданка Армении умудрилась потерять в самолёте во время перелёта из Лос-Анджелеса в Москву 40 тысяч долларов.
В обуви пассажирки рейса Лос-Анджелес — Москва нашли пропавшие у соседки $40 тысяч
Гражданка Армении умудрилась потерять в самолёте во время перелёта из Лос-Анджелеса в Москву 40 тысяч долларов.  Закон
319
20 февраля 2020  17:45
"Деньги вымогались с коммерсантов за заключение контрактов."
В Самаре начальник центра хозобеспечения ГУ МВД и его заместитель задержаны с поличным
"Деньги вымогались с коммерсантов за заключение контрактов." Закон
356
20 февраля 2020  16:25
Он получил от своего непосредственного подчиненного взятку в 500 тысяч рублей за незаконное бездействие.
Самарский полицейский задержан по подозрению в получении взятки
Он получил от своего непосредственного подчиненного взятку в 500 тысяч рублей за незаконное бездействие. Закон
336
19 февраля 2020  23:42
Бывший полицейский Денис Коновалов дал показания против экс-начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы.
Экс-полицейский признался, что подбросил наркотики Голунову
Бывший полицейский Денис Коновалов дал показания против экс-начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы.  Закон
302
Весь список
Происшествия
22 февраля 2020  13:45
В Тольятти на Волге заблудился ребёнок
В Тольятти на Волге заблудился ребёнок
Мальчика нашли в районе Муравьиных островов. Происшествия
143
22 февраля 2020  13:32
В Октябрьске рыбак провалился под лёд
В Октябрьске рыбак провалился под лёд
Ему понадобилась помощь спасателей. Происшествия
139
22 февраля 2020  11:30
К двум самарским полицейским, заподозренным во взятках, присоединился еще один
К двум самарским полицейским, заподозренным во взятках, присоединился еще один
По версии следствия, ему преподнес 500 тысяч рублей подчиненный. Происшествия
169
Весь список
Криминал
22 февраля 2020  10:19
В Богатовском районе мужчина украл сварочный аппарат у отца Он успел продать похищенное, но имущество удалось вернуть.
В Богатовском районе мужчина украл сварочный аппарат у отца
Он успел продать похищенное, но имущество удалось вернуть. Криминал
197
21 февраля 2020  10:28
В Самаре задержали похитителей имущества из легковушек
В Самаре задержали похитителей имущества из легковушек
 Часть украденого они успели продать. Криминал
190
20 февраля 2020  10:33
Житель Саратовской области собирался сделать закладки наркотиков в Тольятти
Житель Саратовской области собирался сделать закладки наркотиков в Тольятти
  Ему грозит лишение свободы на срок до двадцати лет.  Криминал
228
Весь список

Видео
14 февраля 2020  10:40
Норильск наводнили песцы Они берут пищу прямо из рук.
Норильск наводнили песцы
Они берут пищу прямо из рук.
В стране
376
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
811
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
2771
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
1151
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
2261
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1709
Весь список

Фоторепортажи
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
259
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
499
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
572
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
1292
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1800
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1824
Весь список

Мероприятия
В модельной библиотеке села Обшаровка прошел Молодёжный фестиваль «Библиотека – территория без границ»
В Агропарке «Самара» на площадке фуд-маркета «Ярмарка вкусов» будет развернута полевая кухня
Студенты Самарского института культуры исполнили песню в поддержку жителей Китая
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные