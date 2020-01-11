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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Октябрьске горел жилой дом

11 января 2020 11:15
72
В Октябрьске горел жилой дом
Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. 

Днем 10 января пожарные выезжали на тушение частного дома. ЧП произошло на улице Молодежная, в Октябрьске. В 13:30 поступило сообщение: горит дом №3, недалеко от Костычевского кладбища. К прибытию пожарных дом уже был объят пламенем. Он серьезно пострадал во время пожара: площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Дом расположен на достаточном расстоянии от других строений и, по предварительной информации, пожар угрозы соседним домам и хозпостройкам не представлял. Также по предварительной информации - людей во время возгорания в доме не было, эвакуация не потребовалась. В тушении пожара были задействованы 3 автоцистерны и 10 человек личного состава. В 13:52 пожар был ликвидирован, пишет "Маленькая Сызрань".
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