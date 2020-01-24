В Новокуйбышевске местный житель продал контрафактное программное обеспечение

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Следствием и судом установлено, что 21 апреля 2019 года в ходе оперативного мероприятия «проверочная закупка» мужчина сбыл контрафактное программное обеспечение, находящееся на флеш-накопителе, стоимостью более 2 миллионов 300 тысяч рублей.Приговором суда Долгову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно, с испытательным сроком на 1 год, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.Фото pixabay.com