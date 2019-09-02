В Чапаевске легковушка врезалась в ГАЗель

115

ДТП произошло в 08:30 в Чапаевске 1 сентября. Водитель 2000 года рождения, управляя автомобилем «Лада», следуя по ул. Чапаева со стороны ул. Орджоникидзе в направлении ул. Советская, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего допустил столкновение со стоящим автомобилем «ГАЗель», под управлением мужчины 1969 года рождения. В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля «ГАЗель», 1993 года рождения, она была госпитализирована, сообщает облМВД.