У жителя Тольятти нашли 200 патронов
12 июля 2019 10:29
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В Тольятти в ходе проведения оперативных мероприятий полицейские совместно с сотрудниками УФСБ у 48-летнего ранее не судимого местного жителя в квартире, расположенной на улице Автостроителей, обнаружили и изъяли предметы, схожие с боеприпасами.
Изъятое было направлено на исследование. В соответствии с заключением экспертов, более 200 цилиндрических предметов разных калибров являются боеприпасами, а именно патронами, пригодными для стрельбы.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют, с какой целью подозреваемый хранил у себя боеприпасы, и проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.
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