Смертельное ДТП произошло на Хрящевском шоссе

148

В 16:25 13 ноября спасатели поисково-спасательного отряда города Тольятти выехали на 23 км Хрящевского шоссе, где в районе с. Верхние Белозерки произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей — Лада Калина и ВАЗ-2104.По предварительным данным водитель автомобиля Калина 1952 года рождения выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем ВАЗ — 2104 под управлением мужчины 1993 года рождения.В результате столкновения ВАЗ — 2104 съехал в кювет и перевернулся на крышу. Оба водителя легковых автомобилей погибли.В 19:58 дежурная смена спасателей Поисково-спасательного отряда города Тольятти с помощью гидроинструмента извлекли погибших из автомобилей и передали сотрудникам полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств ДТП, сообщает ПСС по Самарской области.