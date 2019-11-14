Смертельное ДТП произошло на Хрящевском шоссе
14 ноября 2019 10:50
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В 16:25 13 ноября спасатели поисково-спасательного отряда города Тольятти выехали на 23 км Хрящевского шоссе, где в районе с. Верхние Белозерки произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей — Лада Калина и ВАЗ-2104.
По предварительным данным водитель автомобиля Калина 1952 года рождения выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем ВАЗ — 2104 под управлением мужчины 1993 года рождения.
В результате столкновения ВАЗ — 2104 съехал в кювет и перевернулся на крышу. Оба водителя легковых автомобилей погибли.
В 19:58 дежурная смена спасателей Поисково-спасательного отряда города Тольятти с помощью гидроинструмента извлекли погибших из автомобилей и передали сотрудникам полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств ДТП, сообщает ПСС по Самарской области.
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