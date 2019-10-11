Я нашел ошибку
сегодня  Пятница, 11 октября, 14:32
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +11 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 11/10:
USD 64.74
-0.36
EUR 71.3
-0.15
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Самолёт "Аэрофлота" посадили в Ростове из-за пассажира с травматом

11 октября 2019 10:14
128
Самолёт Аэрофлота посадили в Ростове из-за пассажира с травматом
Как на досмотре могли пропустить сумку с таким предметом, пока не понятно.

В Ростове-на-Дону приземлился борт "Аэрофлота", следовавший рейсом Москва — Бургас. По информации Лайфа, в ручной клади одного из пассажиров был обнаружен предмет, похожий на травматический пистолет "Оса". Рейс вылетал из Шереметьево. Как на досмотре могли пропустить сумку с таким предметом, пока не понятно.

По предварительным данным, предполагаемый нарушитель согласился передать опасный предмет экипажу, подчинившись требованию бортпроводников. Тем не менее командир экипажа принял решение садиться в ростовском аэропорту Платов.
Другие подробности выясняются.


Фото pixabay.com

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
10 октября 2019  21:26
Она получила взятки на общую сумму более 300 тысяч рублей за сокрытия, выявленных ей в ходе проверок, нарушений требований пожарной безопасности.
Сотрудница МЧС Тольятти , обвиняемая в получении взяток, предстанет перед судом
Она получила взятки на общую сумму более 300 тысяч рублей за сокрытия, выявленных ей в ходе проверок, нарушений требований пожарной безопасности. Закон
256
10 октября 2019  19:15
В суде уточнили, что оба признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере и лишены званий полковников.
В Самаре двух офицеров УФСБ приговорили к реальным срокам за мошенничество
В суде уточнили, что оба признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере и лишены званий полковников.  Закон
293
10 октября 2019  18:39
При обысках полицейские изъяли свыше 50 тысяч литров готовой к реализации контрафактной продукции и более 600 пустых бочек с отличительными признаками заводов-изготовителей.
Тольяттинец организовал подпольный цех по производству контрафактного машинного масла
При обысках полицейские изъяли свыше 50 тысяч литров готовой к реализации контрафактной продукции и более 600 пустых бочек с отличительными признаками... Закон
290
9 октября 2019  14:38
Замгендиректора компании «Нефтеперевалка» отпущен из СИЗО под домашний арест. Перед выходом из-за решетки он успел дать показания против бывшего директора и владельца компании Светланы Балабай.
Решетка разделила «загрязнителей» нефтепровода «Дружба»
Замгендиректора компании «Нефтеперевалка» отпущен из СИЗО под домашний арест. Перед выходом из-за решетки он успел дать показания против бывшего директора... Закон
460
8 октября 2019  22:30
Теперь дело будет вновь будет рассматривать Мещанский суд, в новом составе. Решение об отмене фигурантам меры пресечения осталось в силе.
Суд отменил возврат дела Серебренникова и "Седьмой студии" в прокуратуру
Теперь дело будет вновь будет рассматривать Мещанский суд, в новом составе. Решение об отмене фигурантам меры пресечения осталось в силе.  Закон
315
8 октября 2019  20:21
Алибасов хочет получить компенсацию в размере 100 млн рублей из-за того, что якобы перепутал бутылку
Представители "Ашана" — Алибасову: "Крот" нужно заливать в трубы, а не в себя
Алибасов хочет получить компенсацию в размере 100 млн рублей из-за того, что якобы перепутал бутылку "Крота" с напитком из-за яркой упаковки средства для... Закон
324
8 октября 2019  14:41
По данным эксперта, Марьянова можно было бы спасти, своевременно направив в лечебное учреждение.
Главу реабилитационного центра, где умер актер Дмитрий Марьянов, будут судить за неоказание врачебной помощи
По данным эксперта, Марьянова можно было бы спасти, своевременно направив в лечебное учреждение.  Закон
352
Весь список
Происшествия
11 октября 2019  13:38
В Самаре столкнулись две вазовские легковушки, одна перевернулась
В Самаре столкнулись две вазовские легковушки, одна перевернулась
   В ДТП пострадал мужчина-пассажир. Происшествия
53
11 октября 2019  13:16
В Самарской области пропала 15-летняя девочка
В Самарской области пропала 15-летняя девочка
Ее ищут четвертый день. Происшествия
94
11 октября 2019  12:57
На фасаде дома в Сызрани обнаружили тело женщины
На фасаде дома в Сызрани обнаружили тело женщины
Погибшую нашли на балконе третьего этажа. Происшествия
96
Весь список
Криминал
11 октября 2019  12:43
В Самаре полковник ФСБ получил 20 лет колонии за мошенничество и хранение боеприпасов
В Самаре полковник ФСБ получил 20 лет колонии за мошенничество и хранение боеприпасов
Ему также назначили штраф в размере 90,5 млн рублей. Криминал
83
11 октября 2019  12:21
В Самаре у инспектора ФСИН нашли марихуану
В Самаре у инспектора ФСИН нашли марихуану
Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Криминал
90
11 октября 2019  09:49
В Чапаевске грабитель отобрал телефон у школьника Задержан ранее судимый мужчина.
В Чапаевске грабитель отобрал телефон у школьника
Задержан ранее судимый мужчина. Криминал
214
Весь список


Видео
10 октября 2019  13:57
Военно-транспортный самолет с 11 пассажирами на борту приземлился без шасси в Екатеринбурге
Военно-транспортный самолет с 11 пассажирами на борту приземлился без шасси в Екатеринбурге
Все члены экипажа живы, пострадавших нет.
Происшествия
286
9 октября 2019  12:32
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать с городскую систему канализации
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать в городскую систему канализации
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик.  
ЖКХ
551
3 октября 2019  09:14
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
   Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
469
1 октября 2019  11:37
Сбербанк принял участие в Цифровой прокачке Самарской области
Сбербанк принял участие в «Цифровой прокачке» Самарской области
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
393
21 сентября 2019  09:44
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Пожару присвоен второй ранг.
Происшествия
657
17 сентября 2019  10:59
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря.
В стране
663
Весь список

Фоторепортажи
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
924
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1414
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1019
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1272
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1467
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
902
Весь список

Мероприятия
Межнациональное литературно-музыкальное мероприятие «Нам Волга-матушка на всех одна!» пройдет в Самаре
Молодежным организациям СО представят спектакль «Аленький цветочек» - победитель регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье»
Куйбышевская железная дорога отметила 145-летний юбилей
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные