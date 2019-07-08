Самарец погасил долг перед государством, чтобы продать автомобиль

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В Межрайонном отделе судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Самаре было возбуждено 24 исполнительных производство в отношении гражданина З. У мужчины образовались долги по административным штрафам в пользу ЦАФАП в области ДД ГИБДД.В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем было направлено в суд заявление на ограничение должника в пользовании специальным правом и об ограничении на выезд за пределы Российской Федерации. На автотранспортное средство был наложен запрет на регистрационные действия. Узнав об этом, мужчина поспешил в отдел судебных приставов. Оказалось, что гражданин собрался продать автомобиль. Так как наложенные ограничения не давали осуществить планы по продаже, гражданин З. полностью погасил имеющуюся задолженность в размере почти 21 тысячи рублей, а так же исполнительский сбор в размере 24 тысяч рублей.Исполнительное производство окончено фактическим исполнением. Все ограничения сняты.