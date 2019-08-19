С «Самарской Луки» требуют деньги за сосны, выросшие на месте пашни
19 августа 2019 10:59
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Некая И.Е. Хрипунова требует, чтобы национальный парк «Самарская Лука» компенсировал ей незаконное использование ее участка, который находится в границах парка. С таким заявлением ранее она обратилась в Жигулевский районный суд, но так как 23 июля ей было отказано в удовлетворении иска, женщина пошла дальше в апелляцию. В конце августа ее жалобу рассмотрит уже областной суд, пишет СО ОНЛАЙН.
Г-же Хрипуновой принадлежат почти 6,9 га земель сельхозназначения (пашни) на территории АОЗТ «СХП «Самарское», недалеко от села Выползово. В 2002–2004 гг. этот участок попал в зону рекультивации песчаного карьера, образованного во время строительства автодороги, в связи с чем нацпарк посадил здесь сосны на площади более чем в 100 га. Таким образом, использовать свою землю по назначению владелица не может.
В прошлом году, судя по материалам дела, г-жа Хрипунова заметила, что на ее участке производилась вырубка деревьев, возмутилась тем, что «Самарская Лука» пользуется ее участком как своим, «высаживая деревья, давая разрешения на вырубку деревьев, продает деревья третьим лицам, получая за это прибыль». И обратилась в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения за три года. Сначала эта сумма составила 3,43 млн рублей, после судебной экспертизы сократилась до 1,44 млн рублей. Впрочем, в выплате и такой суммы г-же Хрипуновой было отказано.
При рассмотрении иска в Жигулевском городском суде выяснилось, что женщина получила этот участок по договору дарения в 2012 году, то есть спустя восемь лет после того, как на нем были высажены сосны. Причем в свое время прежний собственник сельхозпредприятие «Самарское» — согласовало это мероприятие. При переходе прав собственности г-же Хрипуновой в документах также было отражено и состояние участка, и распространяющиеся на его использование ограничения.
Последние связаны не только с сохранностью окружающей природной среде, но с тем, что по части участка проходит охранная зона объектов энергетики. В августе 2018 года ПАО «МРСК Волги — СРС» вырубало деревья вдоль линии передач с тем, чтобы обеспечить безаварийное функционирование своих электросетей. Такие мероприятия оно обязано проводить по закону, говорится в решении суда. Если же собственник участка считает, что тем самым ему причинен ущерб, то иск стоит предъявить не нацпарку, а энергетикам. Доказательств того, что лесом распоряжалась «Самарская Лука», жигулевский суд не увидел.
Фото: pixabay.com
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