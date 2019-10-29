Прокуратурой Самары организована проверка по факту избиения ребенка в школе

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В МБОУ «Школе № 166 имени А.А. Микулина» г.о. Самара, расположенной на территории Советского района, 17 октября во время перемены между учениками указанного образовательного учреждения произошла конфликтная ситуация, в ходе которой учеником 10-го класса ученику 5–го класса причинены телесные повреждения. Пострадавший госпитализирован в ГБУЗ Самарскую областную клиническую больницу им. В.Д. Середавина.В настоящее время сотрудниками ОП №3 УМВД России по г.Самаре по данному факту проводится проверка в порядке, предусмотренном ст. ст. 144, 145 УПК РФ. Ход и результаты проверки прокуратурой города взяты на контроль.Кроме того, по данному факту прокуратурой города организована проверка, по результатам которой будет дана оценка действиям органов профилактики, на которых возложено, в том числе, предупреждение и пресечение правонарушений среди несовершеннолетних, сообщает ведомство.