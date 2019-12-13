Под Сызранью рабочий попал под ковш экскаватора
13 декабря 2019 13:52
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Тридцатилетний мужчина попал под ковш спецтехники. Как сообщает источник КТВ-ЛУЧ, ЧП произошло в четверг, 12 декабря, на одном из предприятий в поселке Балашейка Сызранского района.
- В разгар рабочего дня 30-летний житель Ульяновской области получил удар ковшом. Информация о том, при каких обстоятельствах произошел инцидент - устанавливается, - сказал собеседник.
Известно, что пострадавшему потребовалась помощь медиков. Его госпитализировали в одну из больниц Сызрани. Медики оценивают его состояние, как удовлетворительное, стабильное. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
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