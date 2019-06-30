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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Под Сызранью ночью сгорел катер

30 июня 2019 11:44
129
Под Сызранью ночью сгорел катер
Лодка стояла отдельно от других.

Минувшей ночью под Сызранью в Рамено сгорел катер.
Сигнал о пожаре поступил на пульт оперативного дежурного в 03:20. О ЧП сообщили очевидцы. На место выезжали два единицы техники и шесть человек личного состава.

К четырем часам утра лодку удалось потушить. Известно, что она стояла отдельно от других объектов и угрозы ничему не представляла.

Согласно полученной в пожарной охране информации, в результате пожара обошлось без пострадавших. Во всех деталях случившегося еще предстоит разобраться пожарным дознавателям, пишет КТВ-Луч.
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