Парапланерист из Тольятти с пассажиром разбились в Кабардино-Балкарии
6 января 2020 13:28
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Вчера, 5 января, стали известны некоторые подробности аварии параплана, которая произошла в Чегемском районе Кабардино-Балкарии.
Как сообщает «МК-Кавказ», ЧП произошло 4 января. В результате неудачной посадки параплана погиб человек, еще один – получил травмы. По данным Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, параплан жестко приземлился в районе населенного пункта Эльтюбю в верховьях реки Чегем.
В результате погиб парапланерист из Ставропольского края – 19-тилетний юноша. Пилот параплана – житель Тольятти был госпитализирован с переломами в республиканскую клиническую больницу Кабардино-Балкарии. Его жизнь - вне опасности.
По факту происшествия с парапланом в Ченгемском районе КБР назначено проведение проверки, пишет TLTgorod.
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