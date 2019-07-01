Несколько территорий России горит и тонет
1 июля 2019 09:49
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Три тысячи 300 домов, где живут более 9,5 тысяч человек, подтоплены в 55 населенных пунктах Иркутской области. Такие данные по состоянию на сегодня сообщает областной главк МЧС. Также подтоплены 18 социально значимых объектов и 3,5 тысяч приусадебных участков.
Отрезанными от внешнего мира остаются четыре населенных пункта. Они обеспечены запасами продуктов, медикаментов и предметов первой необходимости. Паводок повредил 13 автомобильных мостов, ограничено движение грузового транспорта на федеральной трассы "Сибирь". Также подтоплены семь участков дорог местного значения. Паводки начались из-за проливных дождей 25 июня. С 27 июня регионе живёт в режиме ЧС.
Накануне президент поручил министру обороны в случае необходимости подключить армию к борьбе с паводком. В ночь на воскресенье Владимир Путин провёл совещание в Братске. Он лично оценил ход ликвидации последствий мощного паводка и меры по оказанию помощи населению. 3 июля президент намерен вновь провести совещание по актуальной ситуации с паводком в Иркутской области.
Тем временем, площадь лесных пожаров выросла в России. За сутки она прибавила 8 тысяч гектаров и составила почти 40 тысяч. «На сегодня действует 83 лесных пожара», – говорится в сообщении пресс-службы федеральной Авиалесоохраны.
Накануне в России было зафиксировано 65 лесных пожаров на площади более 32 тысяч гектаров. Сейчас есть информация о 21 пожаре в Красноярском крае, два пожара в Чукотском АО, 27 пожаров в Иркутской области. В тушении участвуют в общей сложности более 2 тысяч человек и около 430 единиц техники. В авиационном мониторинге задействованы 54 воздушных судна, передает Радио Маяк.
pixabay.com
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