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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Начинающие водители в Самарской области чаще попадали в ДТП из-за того, что не соблюдали очередь

16 января 2020 14:55
74
Начинающие водители в Самарской области чаще попадали в ДТП из-за того, что не соблюдали очередь
Далее следует нарушение требований расположения на проезжей части.

Наиболее частой причиной ДТП, случившихся по вине начинающих водителей в Самарской области, стало несоблюдение очередности проезда. Всего таких ДТП в 2019 году было зарегистрировано 64, согласно статистике, размещенной на сайте Госавтоинспекции.

Далее следует нарушение требований расположения на проезжей части (36), выезд на встречную полосу и несоблюдение правил проезда пешеходного перехода (по 27).

Неправильный выбор дистанции привел к 24 ДТП, несоответствие скорости условиям движения — к 19, необеспечение постоянного контроля за движение автомобиля — к 18, непринятие мер при возникновении опасности — к 14, нарушение правил маневрирования — к 10. Еще 5 ДТП случились из-за пренебрежения сигнала светофора, 4 — правил перестроения, 2 — правил обгона, 1 — из-за несоблюдения бокового интервала, пишет СО ОНЛАЙН.
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