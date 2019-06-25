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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На Волге в Жигулевске утонул 10-летний ребенок

25 июня 2019 12:45
92
На Волге в Жигулевске утонул 10-летний ребенок
Его тело нашли в реке в 150 метрах от муниципального пляжа.

Днем в понедельник, 24 июня, на реке Волге в Жигулевске произошло ЧП. Там утонул 10-летний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

- Сообщение об извлечении тела ребенка из воды поступило в 13:20. Спасатели нашли его в 150 метрах от муниципального пляжа Жигулевска, - уточнили в оперативном ведомстве.

На месте происшествия работали сотрудники поисково-спасательной службы Самарской области. Всего привлекалось два человека и 1 единица техники. Подробности случившегося сейчас устанавливаются, пишет "КП в Самаре".

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