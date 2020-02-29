Кинель-Черкасские полицейские задержали нетрезвого водителя, грубо нарушившего ПДД РФ

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Находясь на маршруте патрулирования в п. Садгород инспекторы ДПС за нарушение ПДД остановили автомобиль Лада 217030. В ходе сбора административного материала стражи правопорядка выявили у 21-летнего водителя явные признаки алкогольного опьянения.В ходе установления личности нарушителя правоохранители выяснили, что в августе 2016 года мужчина уже привлекался к административной ответственности. Ему было назначено наказание в виде обязательных работ на срок 120 часов с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года. Также ноября 2016 года за аналогичное правонарушение ему было назначено наказание в виде обязательных работ на срок 160 часов, с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.В настоящее время дознавателями ОМВД России по Кинель-Черкасскому району возбуждено уголовное дело, соощает облМВД. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.