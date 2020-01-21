Долг по налогам едва не лишил жителя Сергиевского района автомобиля

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В отношении гражданина П. в отделе судебных приставов Сергиевского района Самарской области возбуждено исполнительное производство о взыскании с него налогов на общую сумму 217 тысяч рублей. Добровольно долг мужчина не погашал, на прием к судебному приставу-исполнителю не являлся.В рамках исполнительного производства было установлено, что мужчина является владельцем автомобиля «LADA PRIORA». Судебные приставы-исполнители составили акт описи и ареста транспортного средства. Автомобиль изъяли и переместили на специализированную стоянку.Узнав, что автомобиль может быть продан, если долг по налогам не будет погашен, гражданин П. незамедлительно оплатил всю сумму задолженности. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.