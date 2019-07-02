В Самарской области уничтожили артиллеристский снаряд времен Первой мировой войны

46

В дежурную часть Управления Росгвардии по Самарской области поступило сообщение о подозрительном предмете, обнаруженном на территории Волжского района недалеко от поселка Придорожный.На место незамедлительно прибыли сотрудники инженерно-технической группы ОМОН на транспорте.Специалисты осмотрели подозрительную находку и установили, что перед ним артиллеристский снаряд калибром 120 мм образца 1915 года. Боеприпас находился в боевом положении и был в состоянии сильной коррозии.Саперы Росгвардии уничтожили снаряд накладным зарядом, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.