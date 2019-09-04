В Самарской области подведены итоги операции «Должник»

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В Главном управлении МВД России по Самарской области подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Должник», прошедшего на территории губернии с 19 по 31 августа 2019 года. Основная цель операции – принудительное исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях о наложении административных штрафов, привлечение к административной ответственности лиц, не оплативших штрафы в установленный законом срок.Территориальные подразделения полиции совместно с подразделениями УФССП России по Самарской области провели 298 рейдов в которых приняли участие более 550 правоохранителей. В ходе мероприятий проверено 600 граждан, из них к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания» привлечено 285 человек, исполнено в принудительном порядке 513 постановлений по делам об административных правонарушениях на сумму более 730 000 рублей.Правоохранители напоминают, что добровольный срок оплаты административного штрафа составляет 60 дней с момента вступления постановления по делу об административном правонарушении в законную силу. За неуплату штрафа в установленный срок предусмотрена административная ответственность, сообщает облМВД.