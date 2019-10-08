В Безенчукском районе браконьер убил лося
8 октября 2019 10:26
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Двигаясь по маршруту патрулирования, сотрудниками ДПС ОМВД России по Безенчукскому району вблизи села Кануевка был остановлен автомобиль для проверки документов. В ходе осмотра транспортного средства полицейские обнаружили части туши животного.
В указанную местность была направлена следственно-оперативная группа. Прибывшие полицейские провели осмотр места происшествия. Из машины подозреваемого были изъяты: ружье, 2 ножа, топор. Верхняя одежда охотника, туша животного, разделанная на части.
Из материалов уголовного дела следует, что подозреваемый – житель города Чапаевска, находясь в границах охотничьих угодий вблизи озера Чувашское, застрелил лося, после чего пытался осуществить ее транспортировку к месту жительства.
По данным сотрудников органов внутренних дел, ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозят штраф, исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет, сообщает облМВД.
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