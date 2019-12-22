Аэропорт Курумоч пытался получить реку Курумоч для сброса сточных вод
22 декабря 2019 11:56
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В Самаре завершился судебный процесс по иску аэропорта Курумоч против регионального Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования. Поводом для спора стала река Курумоч.
Аэропорт просил предоставить водоем в пользование для сброса сточных вод. Но Минприроды отказало. Как выяснилось во время процесса, причиной стали противоречия в документах.
— Организация просила признать решение министерства незаконным. В качестве основания она привела решение Красноглинского районного суда, которым установлено, что аэропорт сбрасывает сточные воды в реку Курумоч. Но в документах, которые воздушная гавань сама подала в Минприроды, указано иное. Судя по ним, точка сброса сточных вод с очистных сооружений расположена не на реке, а за его границей — на расстоянии 2765 метров. Поэтому отказ министерства соответствует закону, — указано в решении суда.
Также аэропорту Курумоч напомнили, что сброс сточных вод на рельеф местности незаконен, если организации разрешили проводить эти сбросы в водоем. Но у воздушной гавани есть возможность обжаловать решение суда.
За последнее время это уже второй судебный процесс против аэропорта Курумоч. Первый был связан с нарушением требований безопасности полетов. Но оно скорее носило бюрократический характер, пишет 63.ру.
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