4-й класс пожарной опасности лесов установился в 2 городских округах и 8 муниципальных образованиях Самарской области

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По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в период с 6 по 8 июня 2019 года, в большинстве районов Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов (4-й класс).Четвертый класс пожарной опасности в лесах установился в городских округах Самара и Сызрань, и 8 муниципальных районах: Алексеевский, Безенчукский, Волжский, Кинель-Черкасский, Приволжский, Сергиевский, Сызранский, Шигонский.Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям области о необходимости быть предельно осторожными с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности:соблюдайте запрет на посещение лесов;не разводите костер в лесу или на торфянике (даже вблизи водоёмов);не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы;не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями - петардами, бенгальскими огнями и т.п. ;не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы;водителям необходимо быть предельно внимательными - брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.Отметим, что за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима размеры административных штрафов возрастают: от 2 до 4 тыс. руб., а в случае возникновения пожара до 5 тыс. руб.Предусматривается и уголовная ответственность за нарушение требований правил пожарной безопасности, повлекшее пожар с крупным материальным ущербом и гибелью людей, либо за умышленный поджог.Уважаемые жители и гости Самарского региона! Будьте осторожны в обращении с открытым огнем! Соблюдайте ограничения, связанные с введением на территории Самарской области особого противопожарного режима.Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).