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Сотрудники аппарата полпреда в ПФО исполняют мечты детей

28 декабря 2020 20:12
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Они исполнили более 60 желаний воспитанников детских домов, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, ребят с ограниченными возможностями здоровья, а также пожилых людей.

По примеру Полномочного представителя Президента России в ПФО в акции «Ёлка желаний», инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным на Всероссийском онлайн-марафоне «#Мы вместе», приняли участие также заместители и помощники полномочного представителя, сотрудники департаментов аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО, главные федеральные инспекторы, члены Совета НКО «Фонд гражданского общества», представители Приволжского исследовательского медицинского университета, банковских структур. Вместе они исполнили более 60 желаний воспитанников детских домов, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, ребят с ограниченными возможностями здоровья, а также пожилых людей, испытывающих трудности. По условиям акции, в подарок можно получить развивающие игры, книги, музыкальные инструменты, игрушки, цифровую технику, спортивный инвентарь, встречу со «звездой» или поездку в пределах страны.

Так, исполнилась новогодняя мечта семилетней Веры Николаевой из города Чебоксары, которая мечтала получить на Новый Год музыкальную портативную колонку; свой подарок получила также еще одна юная жительница города Светлана Сергеева, мечтающая о синтезаторе; 13-летний Илья Прописнов из города Дзержинск Нижегородской области получил велосипед. Шестилетняя Аня Григорьева хотела получить большую игрушечную лошадку с золотой гривой. «Я случайно узнала об этой акции. Зашла на сайт, написала о желании дочери - ей очень нравятся лошади, их красота, ум, преданность. Даже не думала, что из моего письма что-то получится. А через неделю уже узнала, что Анино желание исполнится», - рассказала мама девочки Дарья Григорьева.

Напомним, Игорь Комаров снял с новогодней ёлки открытку, где шестилетний Константин Портянов из многодетной семьи, проживающей в городе Городец Нижегородской области, попросил домашний спортивный комплекс. Исполняя мечту Кости, полпред узнал, что в семье есть еще дети и решил исполнить и их желания. В результате они получили в подарок планшет, шведскую стенку, туристическую палатку и развивающий деревянный конструктор. «Исполнить желание ребенка просто. Это может сделать каждый из нас. Приглашаю всех, кто может стать Дедом Морозом или Снегурочкой для наших детей. До конца года еще есть время, давайте делать добро вместе!», -  подчеркнул полпред.

Всего в Приволжском федеральном округе в рамках акции «Ёлка желаний» поступила 5971 заявка преимущественно от детей. Чтобы исполнить чью-то мечту, нужно зарегистрироваться на сайте елкажеланий.рф, затем снять открытку с интерактивной ёлки и следовать инструкции, передает пресс-служба ПФО.

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