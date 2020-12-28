Дед Мороз-единоросс доставил велосипед юному жителю Тольятти

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Чтобы исполнить мечту пятилетнего Рустама из Тольятти, депутату Самарской Губернской Думы, члену фракции «Единая Россия» Екатерине Кузьмичевой пришлось поменять возраст и профессию.

Мальчик вместе с мамой написал письмо на «Елку желаний», попросил велосипед. Но было у малыша еще одно желание – он очень хотел получить этот подарок от самого Деда Мороза. Письмо Рустам написал еще в сентябре, и он уже не верил, что оно когда-нибудь исполнится. Но этого Нового года ждал и очень надеялся на чудо.

Первый заместитель председателя Самарской Губернской Думы Екатерина Кузьмичева решила исполнить пожелания Рустама слово в слово. Поэтому в двери тольяттинской семьи постучался настоящий «Дедушка Мороз» с четырехколесным велосипедом.

«Пришлось вспомнить времена работы в детском саду! Вручая подарок, увидела, что Рустамчику он очень понравился. Именно такой велосипед они с мамой - Мариной Викторовной - видели в магазине. Мальчик с особыми возможностями, с трёхколёсным велосипедом он уже управляется, но для такого роста уже нужно подобрать технику большего размера», - рассказала Екатерина Ивановна.

Депутаты фракции «Единая Россия» не просто исполняют пожелания детей, но и пытаются творить чудеса. Чтобы для каждого ребенка и взрослого Новый год стал счастливым и радостным, несмотря ни на что, считают самарские единороссы.

Акция «Елка желаний» на территории самарского региона продолжается, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"