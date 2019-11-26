Запрещённая самооборона. Как в России наказывают за попытку спасти себя
26 ноября 2019 18:49
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Защитил себя — попал в тюрьму
К сожалению, такая тенденция прослеживается. Ведь есть само понятие допустимых пределов самообороны. А вот допустимость определяет суд. Особенно когда нападавший умирает. Был ли ответ соразмерен нападению, если на вас человек напал с кулаками, а вы ударили его ножом, это правильно или нет — вот реальные приговоры последних лет.
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Жестокая статистика
Журналисты "Медиазоны" и "Новой газеты" изучили около 4 тысяч приговоров за последние несколько лет. Все эти приговоры касались превышения пределов допустимой самообороны и заканчивались реальными сроками заключения. Исходя из приведённых данных, главными жертвами в этой ситуации оказываются женщины.
Вряд ли изменения, касающиеся самообороны, внесут стремительно. Как заявили в Кремле, сейчас предложение нуждается в проработке его экспертами, чтобы оно обрело форму закона. Тогда можно рассчитывать, что поправки могут появиться до лета следующего года, перед тем как Госдума уйдёт на каникулы.
Фото: соцсети
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