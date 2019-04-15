Владимир Путин подписал закон о запрете открытия хостелов в жилых домах

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В пояснительной записке к закону говорится, что он вступит в силу с 1 октября 2019 года. До этой даты владельцы мини-гостиниц должны будут организовать свою работу в соответствии с новыми требованиями.Ранее законопроект о запрете хостелов в жилых помещениях одобрил Совет Федерации. Согласно документу, чтобы открыть мини-гостиницу в многоэтажке, собственник будет обязан не только перевести своё помещение в статус нежилого, но и получить согласие жильцов.