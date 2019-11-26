В Самарской области подведены предварительные итоги развития сельского хозяйства

99

Открывая совещание, губернатор сперва поблагодарил аграриев региона за добросовестную работу, которая, несмотря на непростые климатические условия, принесла хороший результат. Несмотря на засушливые условия этого года в большинстве районов области, фермеры сохранили объем производства зерновых на уровне прошлого года. Средняя урожайность составила 17,4 ц/га при общей посевной площади более 2 млн га. Всего намолочено 1,8 млн тонн зерна. «Этот объем полностью покрывает потребность области в зерне, а также позволяет осуществлять экспортные поставки», – отметил Дмитрий Азаров.При этом производство овощей по итогам года составило 127 тыс. тонн при средней урожайности 397 ц/га. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия области Николая Абашина, впервые в регионе прогнозируется рекордный урожай подсолнечника – валовый сбор на уровне 1 млн тонн.Тем не менее, Глава региона обратил внимание участников совещания на ключевых проблемах и возможных точках роста сельскохозяйственной отрасли. Одна из них – сокращение неиспользуемых земель. В этом году посевные площади выросли на 14 тысяч гектаров, еще почти 30 тыс. га пашни подготовлено к вводу в оборот. Однако в ходе совещания выяснилось, что большинство аграриев испытывают серьезные трудности во время подготовки необходимого пакета документов для оформления ранее неиспользуемых земель и получения государственной поддержки. На субсидирование было заявлено 13 районов, однако никто необходимые бумаги до сих пор не предоставил в региональный минсельхоз. Руководитель области поинтересовался у аграриев, в чем заключаются сложности.«Система, которая была введена министерством области, включает в себя не только сам проект рекультивации. Необходимо получить заключение нескольких комиссий, которые на месте должны принять решение, в том числе по оценке стоимости выполненных работ», – отметила Ирина Логачева, директор компании «Био-Тон». По словам руководителя организации, созданные условия сложно выполнимы. Кроме того, аграриям сложно разобраться в проектной документации.«Вы должны реально оценивать состояние того или иного направления. Вы должны выстроить четкую систему сопровождения аграриев и до конца года подготовить необходимые документы, чтобы сельхозпроизводители, которые увеличивают объем пашни получили господдержку», – поручил Губернатор сотрудникам министерства сельского хозяйства региона.Еще одно из условий получения хорошего урожая при сложных погодных условиях – своевременное внесение удобрений. Николай Абашин предложил вернуть к ранее действующей практике по субсидированию затрат фермерам на приобретение минералов. Губернатор поручил проработать этот вопрос и посоветоваться с фермерами, чтобы принять совместное взвешенное решение.Стоит отметить, что реконструкция и строительство новых мелиоративных систем – тоже в числе приоритетных направлений развития растениеводства региона. В этом году работы проведены на площади 3,4 тысяч га орошаемых земель. Господдержка составила 135,2 млн рублей.Также важно использовать высокоурожайные сорта зерна, поэтому роль науки в сельском хозяйстве – высока. «В Самарской области образован научный центр Российской академии наук, базой которого стали научно-исследовательский институт сельского хозяйства им. Н.М. Тулайкова и Поволжский научно-исследовательский институт селекции и семеноводства имени П.Н. Константинова, – отметил министр. – На их базе создаются необходимые для производства сорта сельскохозяйственных культур и разрабатываются современные технологии производства».Губернатор обратил внимание участников заседания на том, что применение современных технологий – это требование времени – они обеспечивают дополнительные конкурентные преимущества отрасли, повышая урожайность и сокращая затраты аграриев. В этом году уже более 30% земель обрабатывается с применением технологий точного земледелия. Кроме того, на 20% пашни используются технологии GPS-мониторинга. Регионом просубсидирована покупка свыше 250 единиц высокотехнологичного оборудования.Говоря о техническом вооружении, Николай Абашин также отметил, что в этом году в модернизацию машинно-тракторного парка только сельхозпроизводителями вложено порядка 4 млрд рублей. Всего было закуплено 257 тракторов и 131 комбайн. Используются формы господдержки через лизинг и механизмы льготного кредитования.Что касается отрасли животноводства, то ситуация в этом нправлении, по мнению Губернатора, по-прежнему остается непростой, хотя и намечаются положительные тенденции в производстве молока и мяса. «Наша задача – обеспечить увеличение поголовья животных и их продуктивности, в том числе за счет селекционно-племенной работы», – подчеркнул Дмитрий Азаров.Изменить ситуацию в отрасли позволит привлечение в регион крупных компаний, которые планируют строительство крупных животноводческих ферм. «Инвесторам, как российским, самарским, так и зарубежным, необходимо оказывать приоритетное внимание, – обратил внимание глав районов руководитель области. – Нужно создавать соответствующие условия – это зависит от власти на местах».Напомним, в августе этого года Дмитрий Азаров и генеральный директор «Эко-Нива-АПК Холдинг» Штефан Дюрр подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого крупнейший агрохолдинг России вложит порядка 12 млрд рублей в строительство животноводческих ферм в Самарской области. Это самые крупные инвестиции за последние десятилетия в сельское хозяйство региона. Среди приоритетных площадок был выбран Клявлинский район. Строительство фермы планируется начать уже весной следующего года.Несмотря на то, что поголовье дойного стада не уменьшилось, в некоторых районах ряд фермерских хозяйств прекратили свое существование. Одна из основных причин – окончание срока грантовой поддержки, которая длится в течении пяти лет.Антилидером в этом вопросе стал Ставропольский район – здесь поголовье коров сократилось почти на 600. Глава района Владимир Медведев пояснил, что 5 лет назад фермеры получили гранты на создание хозяйств, но «встать на ноги» так и не смогли и по истечении срока поддержки закрыли бизнес. При этом пояснить, какие конкретные меры район принял к тому, чтобы не допустить сложившейся ситуации, руководитель муниципального образования не смог.«Мы с вами договаривались, что животноводство у нас-приоритет. А вы позволяете себе такое допускать!» – подчеркнул Дмитрий Азаров, критикуя главу Ставропольского района. – Почему не приняли мер, не «прожили» в приемной министра несколько дней? Вы по каждому хозяйству должны знать ситуацию».Николай Абашин пояснил, что что проблема закрытия КФХ в связи с окончанием срока гранта не единична. Нередко господдержку в прежние годы получали фермеры, не имеющие должного опыта и квалификации для ведения этой деятельности. Результат – по истечении 5 лет предприятия по-прежнему не могут обходиться без господдержки и вынуждены закрываться. По поручению Губернатора в последние годы министерство сельского хозяйства региона перестроил подходы к работе с получателями грантовых средств. В ходе сегодняшнего совещания руководитель области поручил Николаю Абашину предоставить отчет о том, какие изменения произошли и как они позволят минимизировать потери в будущем.«Вы должны по каждому получателю выстроить систему сопровождения, иметь четкий бизнес план», – отметил Дмитрий Азаров. Также Губернатор поручил министерству провести предметный анализ по грантополучателям, срок поддержки которых истекает в ближайшие 2 года, и определить план их развития.Также в ходе совещания особое внимание было уделено реализации национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным. Губернатор напомнил, что в АПК ключевыми являются федеральные проекты «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» и «Экспорт продукции АПК». Объем экспорта продукции в стране к 2024 году должен увеличиться более чем в 2 раза – до 45-ти млрд долларов.«Плановый показатель для нашего региона на текущий год – 220 млн долларов – выполнен в полном объеме», – отметил Дмитрий Азаров. При этом, перед регионом поставлены задачи по вовлечению к 2024 году почти 900 человек в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства. Достижение целевых показателей возможно лишь в случае прямого участия в реализации федерального проекта всех муниципальных районов губернии.Еще один важный вопрос – создание комфортных условий проживания в сельской местности. С 2014 года в регионе реализуется государственная программа Самарской области «Устойчивое развитие сельских территорий», благодаря которой в селах построены дороги, жилье, десятки социальных объектов.Со следующего года эта работа продолжится по Госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Дмитрий Азаров подчеркнул: «Всем муниципалитетам необходимо активно включиться в ее реализацию, чтобы максимально использовать возможности по привлечению средств федерального бюджета для решения имеющихся вопросов по развитию инженерной и социальной инфраструктуры в районах. Во многом роль Главы муниципального образования, его активность, является определяющей».В ходе совещания руководители сельхоз. предприятий и институтов поддержали существующие направления развития отрасли и предложили решения, которые также смогут способствовать решению существующих проблем. Например, разработка программы субсидирования хозяйств, использующих минеральные удобрения создание региональной кормовой базы, которая могла бы снабжать кормами небольшие КФХ в области молочного животноводства развитие функционала молочной лаборатории. Еще одно перспективное направление – строительство в Самарской области органических молочных ферм (без использования синтетических удобрений, кормовых добавок и т.д.). Заинтересованность в их появлении в ходе совещания высказала компания «Данон» (Самаралакто).В завершении заседания, губернатор подчеркнул, что без регулирования со стороны муниципальной власти, без выработки эффективных решений, достойного результата не будет. «Важно моделировать все процессы заранее, – резюмировал Дмитрий Азаров. – Задачи перед нами стоят масштабные. Необходимо в своей работе следовать долгосрочной стратегии развития. У нас есть достижения и нужно не просто удержать планку, но и добиться более высоких результатов», передает пресс-служба облправительства.