В Самаре закончились «Зеленые игры» 

292

Старт акции «Зеленые игры» совпал с началом пандемии. Сторонники партии при поддержке центра корпоративного волонтерства «ДаДобро!» организовали сбор отработанных батареек и аккумуляторов в крупных торговых центрах областной столицы.

«Главная цель акции - привлечь внимание жителей губернии к вопросам экологии и защиты окружающей среды. Мы запланировали установку специальных боксов в трех точках Самары, одну- в Тольятти, чтобы любой желающий мог сдать использованные батарейки и аккумуляторы. Но у пандемии были свои планы. Из-за ограничительных мер были закрыты торговые центры, часть самарцев перешла на удаленную работу, дистанционное обучение, перешла в режим самоизоляции. Люди не просто опасались посещать массовые мероприятия, это было запрещено. Разумеется, это все сказалось на ходе акции. Мы собрали чуть больше десяти килограммов батареек. Но я считаю, что главная цель достигнута: мы еще раз напомнили о важности своевременной и правильной утилизации опасных отходов»,—отметил региональный координатор «Центра поддержки гражданских инициатив» Роман Балтер.

Партнером акции выступила группа компаний «ЭкоВоз» и ее руководитель - региональный координатор федерального партийного проекта «Чистая страна» Денис Волков.

«Батарейка содержит такие материалы как кадмий, свинец, никель, щелочи, ртуть и другие токсичные элементы. Защитная оболочка батарейки, попавшей вместе с другими бытовыми отходами на свалку, разрушается под воздействием погодных условий, агрессивные элементы попадают в почву, заражая ее в радиусе 20 квадратных метров. Одна батарейка – и 20 метров поражения почвы! Ядовитые вещества из батареек проникают в почву, в подземные воды, попадают в водохранилища, из которых мы пьем воду, не думая, что вредные химические соединения (из вашей же батарейки, выброшенной неделю назад в мусоропровод) с кипячением не исчезают. В вопросах защиты окружающей среды важен вклад каждого человека», - сообщил Денис Волков.

«Центр поддержки гражданских инициатив» осуществил передачу и доставку собранных батареек на переработку в Челябинск на ГК «Мегаполисресурс», который является генеральным партнером акции «Зеленые игры».

Компания предоставила специальные контейнеры «Бокси» для сбора использованных батареек. Несмотря на то, что услуга переработки платная, все отходы, собранные участниками акции, завод примет бесплатно.

«Эти коробочки для батареек за время пандемии «прижились» в офисах и торговых точках. «Бокси» остаются у нас, думаю, что мы продолжим сбор использованных аккумуляторов и батареек», - уверен Роман Балтер.

Напомним, что в прошлом году более 15 тысяч человек в 30 городах России стали участниками «Зеленых игр», приуроченных к Международному Дню Земли. В этот день россияне сдавали использованные батарейки и получали в награду красивые зеленые яблоки с эмблемой акции. Буквально за один день удалось собрать более 8 тонн опасных отходов, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ