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Новости /  Политика /  Политика региона  

В России прокомментировали обвинения Польши из-за репараций

2 сентября 2019 22:39
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Российских парламентариев возмутило высказывание министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака о компенсации ущерба после Второй мировой войны.
Российских парламентариев возмутило высказывание министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака о компенсации ущерба после Второй мировой войны, передает РИА Новости.

Так, политик заявил, что Польша не получила причитающиеся ей репарации из-за "решения России", так как в принятии этого решения Польша якобы не была суверенна. Блащак настаивает, что вопрос выплат по-прежнему открыт. В ходе Потсдамской конференции в 1945 году было достигнуто соглашение, согласно которому Польша должна была получить репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. С 1954-го их взимание прекратилось по совместному соглашению СССР и Польской Народной Республики.

"Рупор русофобской политики"

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий отметил, что ожидать здравых мыслей и предложений от Варшавы не стоит.

"Учитывая, что Польша сегодня является рупором всей русофобской политики Европы и США, они начинают полностью пересматривать все исторические моменты, связанные с Польшей и Россией", — цитирует парламентария телеканал RT.

По его мнению, польские политики "жестко заточены" на курс, предложенный им США и другими странами.

"Искажение действительности"

В свою очередь, депутат Сергей Железняк назвал слова Блащака продолжением польской антироссийской кампании.

"К сожалению, у властей Польши сложилась нездоровая традиция винить нашу страну в своих бедах, искажая действительность и переписывая историю под удобную нынешнему польскому политическому истеблишменту конъюнктуру", — сказал он РИА Новости.

Политик убежден, что поднятый Варшавой вопрос является исключительно политическим.

Аналогичного мнения придерживаются эксперты. В частности, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в комментарии RT назвал подобные заявления попыткой мобилизации электората.

По его мнению, такими словами польские деятели пытаются заработать себе политические очки на волне популизма.

"Списывать политику польского государства на то, что якобы Польши как государства не было, — это проявление инфантилизма", — заключил Шаповалов. 
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Комментарии



Политика региона
2 сентября 2019  22:39
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