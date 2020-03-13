В Правительстве Самарской области обсудили меры поддержки среднего и малого бизнеса в рамках нацпроекта

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В заседании приняли участие представители министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, а также представители общественных объединений предпринимателей: СРО «Опора России», СРО «Деловая Россия», Союз «Торгово-промышленная палата Самарской области».Участниками заседания подведены итоги реализации национального проекта в 2019 году и поставлены задачи на текущий год.«Основной задачей Самарской области в рамках реализации национального проекта является увеличение числа граждан, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, к 2024 году до 535 тысяч человек. В минувшем году нам было необходимо создать такие условия для ведения бизнеса, чтобы этот показатель составил 450 тысяч человек. По итогам года он превысил плановое значение - в 2019 году в регионе предпринимательскую деятельность осуществляли 451 тысяч человек», - отметил Виктор Кудряшов.В рамках реализации национального проекта в Самарской области осуществляется комплекс мер по информационной, консалтинговой, организационной, финансовой поддержке малого и среднего бизнеса.В 2019 году открыто четыре центра «Мой бизнес» (при плановом показателе три) в Самаре, Тольятти, Отрадном и Сызрани, позволяющих организовать оформление получения услуг по государственной поддержке предпринимателей в формате единого окна.Создан Единый региональный портал поддержки и развития предпринимательства mybiz63.ru, который является «единой точкой доступа» предпринимателей и тех, кто желает открыть свое дело, к информации о предоставлении мер поддержки.Аккаунт mybiz63 активно работает во всех популярных социальных сетях: Вконтакте, Инстаграм, Твиттер, Фейсбук. Единые хештеги в социальных сетях: #МойБизнес63, #БизнесЭтоПросто.Особое внимание уделялось экспортноориентированным компаниям. В 2019 году 300 компаний получили услуги регионального центра поддержки экспорта: 93 компании приняли участие в международных бизнес-миссиях и выставках, 35 - нашли зарубежных партнеров, 12 - начали размещать свою продукцию на международных электронных площадках. Впервые был запущен экспортный акселератор, в котором прошли обучение 18 предприятий малого бизнеса.По итогам оказания комплекса консультационных и организационных услуг 93 организации заключили экспортные контракты на общую сумму более 40 млн. долларов.Процентная ставка по финансовым продуктам Гарантийного фонда поддержки малого предпринимательства Самарской области в настоящее время не превышает 8,5%. Для отдельных категорий предпринимателей: экспортёров, женского бизнеса, для тех, кто открыл собственное дело в возрасте старше 45 лет, для приоритетных направлений она существенно ниже этого значения. Особые беспрецедентно низкие ставки - от 3,12% предлагаются резидентам моногородов. Объем кредитов, полученных предприятиями малого среднего бизнеса при поддержке ГФСО, в минувшем году вырос в полтора раза по сравнению с результатами 2018 года. Основной задачей по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на 2020 год определено достижение целевого показателя «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства» в 468 тысяч человек.В текущем году запланировано открытие еще одного регионального центра «Мой бизнес», а также четырех центров «Мой бизнес» в городах Самарской области (г.о. Новокуйбышевск, Чапаевск, Октябрьск и Похвистнево).В Самарской области с 1 января текущего года действует специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Задача на 2020 год – достичь показателя в 28 500 самозанятых.«Для обеспечения условий достижений показателей нацпроекта в текущем году будут внедрены новые финансовые продукты, предполагающие выдачу льготных микрозаймов для социальных предприятий, самозанятых, а также предоставление гарантийной поддержки по обязательствам предприятий малого бизнеса при привлечении средств на фондовом рынке», - подчеркнул председатель областного Правительства.Будет продолжена работа по развитию экспортного потенциала предприятий малого бизнеса. В текущем году планируется расширить географию работы экспортного центра и уделить особое внимание наращиванию объемов поставок продукции производителей Самарской области посредством использования электронных площадок.Одновременно с этим будет осуществляться работа по информационному сопровождению и популяризации предпринимательской деятельности, передает пресс-служба облправительства.